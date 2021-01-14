عمان تعود إلى أسواق الدين بطرح سندات دولارية من عدة شرائح

أظهرت وثيقة أن سلطنة عمان بدأت بيع سندات مقومة بالدولار اليوم الخميس لأجل عشر سنوات و30 عاما، وأنها عادت فتح سندات بقيمة 750 مليون دولار مستحقة في 2025.وتظهر الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية أن عمان بدأت تسويق السندات لأجل عشر سنوات عند نحو 6.625 % والسندات لأجل 30 عاما عند 7.625 % إلى 7.75 %.ويجري تسويق إعادة فتح السندات المستحقة في 2025 عند 4.875 % تقريبا.وستكون السندات بالحجم القياسي مما يعني أنها لن تقل بصفة عامة عن 500 مليون دولار للشريحة، ومن المتوقع تسعيرها في وقت لاحق اليوم الخميس.