شروط تكليفات النواب داخل اللجان البرلمانية

ينتخب أعضاء اللجان النوعية في مجلس النواب، اليوم الخميس، هيئة مكاتبها المكونة من رئيس ووكيلين وأمين سر، لتصبح بذلك مؤهلة قانونًا لممارسة أعمالها البرلمانية، وفي التقرير التالي يرصد "الدستور" شروط في توزيع المهام على أعضاء اللجان النوعية.نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب شروط مناقشة الموضوعات المحالة إلى المجلس داخل لجانه النوعية، وصلاحيات كل لجنة في دراستها، كما حددت الآليات المقبولة لتسهيل مناقشة تلك الموضوعات.و منحت اللائحة لكل لجنة الحق في إحالة أي من الموضوعات المعروضة عليها كلها، أو بعضها إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه.كما أجازت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل من اللجان الاستعانة بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين ترى ضرورة الاستعانة بهم في عملها.