شمال سيناء تتعرض لموجة من الطقس السيئ وانخفاض في درجات الحرارة

تعرضت محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، لموجة من الطقس السيئ، وشهدت انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة والرياح الباردة، مما أثر بشكل كبير على الحركة التجارية، فيما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظة حذرًا شديدًا من السائقين تحسبًا لوقوع حوادث.وقرر المحافظ الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات، لمواجهة الظروف الجوية التى تشهدها مختلف مناطق المحافظة، موجها كافة المرافق الخدمية بالاستعداد لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.وأشار المحافظ إلى متابعته المستمرة للظروف الجوية بالتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية فى مجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية وخاصة الرى والطرق.