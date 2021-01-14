مشتريات مكثفة تدفع مؤشرات البورصة لصعود جماعي في مستهل التعاملات

ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، على نحو جماعي لدى مستهل تعاملات اليوم الخميس، آخر تداولات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شاء موسعة من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين.وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 11402 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 2312 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 13838 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 4400 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 2242 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 3239 نقطة.وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 5 شركات، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أوهبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم المجموعة المصرية العقارية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الحديد والصلب المصرية، العربية للصناعات الهندسية، السويس للأسمنت.في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، الألومنيوم العربية، إعمار مصر للتنمية، 1.3 مليون سهم، 335.5 ألف سهم، 376 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 119 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي.فيما اشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، 55259 سهم، 4 آلاف سهم، 144 سهم، 35.2 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مجلس إدارة شركات الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، المهندس للتأمين، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 50 ألف سهم، 8552 سهم، 140.1 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الألومنيوم العربية، المصرية للمنتجعات السياحية، 335.5 ألف سهم، 1.7 مليون سهم، على التوالي.وفي سياق آخر قالت شركة حديد عز، إنها اشترت 50 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، ليرتفع إجمالي أسهم الخزينة إلى 795 ألف سهم.وفي سياق منفصل أعلنت بنوك المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، المؤسسة العربية المصرفية الدولية، التزامها بتعليمات البنك المركزي المصري، بعدم إجراء توزيعات نقدية من أرباح العام وأو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين وذلك تدعيمًا للقاعدة الرأسمالية للبنك، لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.فيما قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، منح شركة جينيال تورز مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ اخطارها لموافاة البورصة باعتماد القوائم المالية من الجمعية العامة العادية للشركة وسداد رسوم القيد المقررة على أنه في حالة عدم التزام الشركة خلال المهلة الممنوحة يتم عرض موقفها على لجنة القيد لإصدار قرار بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة، طبقًا لأحكام المادة (53) من قواعد القيد، وذلك في ضوء عدم التزام الشركة بأحكام المادة (46) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بشأن إعداد القوائم المالية السنوية واعتمادها من الجمعية العامة للشركة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.كما قررت اللجنة، منح شركة جي إم سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، مهلة 3 أشهر من تاريخ اخطارها لموافاة البورصة بما يفيد إنهاء الإجراءات القانونية لإطالة مدتها المنتهية في 30 أكتوبر عام 2017، وموافاة البورصة باعتماد القوائم المالية السنوية من الجمعية العامة العادية للشركة، على أنه في حالة عدم التزام الشركة خلال المهلة الممنوحة يتم عرض موقفها على لجنة القيد لإصدار قرار بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة، طبقا لأحكام المادة (53) من قواعد القيد، وذلك في في ضوء عدم التزام الشركة بأحكام المادة (46) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بشأن إعداد القوائم المالية السنوية واعتمادها من الجمعية العامة للشركة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، وكذلك عدم الالتزام بإنهاء الإجراءات القانونية لإطالة مدتها المنتهية في 30102017.