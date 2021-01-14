رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرى: برنامج زمنى لتحصيل الإيرادات ومواجهة التعديات

الخميس 14/يناير/2021 - 10:35 ص
الري
الري
وائل القمحاوى
طباعة
اجتمع المهندس شحتة إبراهيم عبدالفتاح رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، مع رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري عموم تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بالوجهين القبلي والبحري، عبر الفيديوكونفرانس، لمتابعة ومناقشة موقف أعمال التطهيرات على نهر النيل وفرعيه والعمليات الجارى تنفيذها بالخطة الاستثمارية ومعوقات تنفيذها.

كما استعرض الاجتماع، الذي عقد اليوم الخميس، موقف الإيرادات سواء المستهدف منها أو المحصل، وسبل زيادة نسب التحصيل للأراضى المستغلة وغيرها ومتابعته من خلال عمل برنامج زمني للتحصيل والالتزام به، كما تم استعراض موقف المخالفات وتنفيذ الإزالات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، ومدى التقدم بمشروع ممشى أهل مصر وتطوير منظومة المراسي.

كما تمت مناقشة حالة المياه بالترع والأعمال خلال فترة أقل الاحتياجات وموقف تحرير محاضر المخالفات وتنفيذ الإزالات على حرم الترع وأملاك ومنافع الري وموقف التحصيل وسبل زيادته، فضلًا عن موقف تدريب المهندسين والعاملين لاستخدام التطبيقات الحديثة فى رصد وتسجيل المخالفات فور وقوعها تماشيًا مع توجهات الوزارة نحو التحول الرقمي وتحديث أساليب العمل وتطويرها.

موضوعات متعلقة

«المتحدة للخدمات الإعلامية» تنعى صفوت الشريف

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غدا.. وتؤكد: الشتاء الحقيقي بدأ

أصدرتها «جنوب القاهرة».. أول صورة لفاتورة الكهرباء بالـ«باركود»

مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2021

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غدا.. وتؤكد: الشتاء الحقيقي بدأ

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-1-2021

برشلونة يتأهل لنهائى السوبر الإسبانى

بسبب كورونا.. تونس تعلق أنشاطتها الرياضية

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

بهاء طاهر: المثقف ضمير مجتمعه

الليلة.. حفل فرقة تفاقم بمركز درب 1718

الأعلى للثقافة يناقش دور الثقافة الرقمية فى الحفاظ على التراث المصرى

ورشة المسرح الحركى مع ميريت ميشيل بدار هن