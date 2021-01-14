الرى: برنامج زمنى لتحصيل الإيرادات ومواجهة التعديات

اجتمع المهندس شحتة إبراهيم عبدالفتاح رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، مع رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديري عموم تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه بالوجهين القبلي والبحري، عبر الفيديوكونفرانس، لمتابعة ومناقشة موقف أعمال التطهيرات على نهر النيل وفرعيه والعمليات الجارى تنفيذها بالخطة الاستثمارية ومعوقات تنفيذها.كما استعرض الاجتماع، الذي عقد اليوم الخميس، موقف الإيرادات سواء المستهدف منها أو المحصل، وسبل زيادة نسب التحصيل للأراضى المستغلة وغيرها ومتابعته من خلال عمل برنامج زمني للتحصيل والالتزام به، كما تم استعراض موقف المخالفات وتنفيذ الإزالات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، ومدى التقدم بمشروع ممشى أهل مصر وتطوير منظومة المراسي.كما تمت مناقشة حالة المياه بالترع والأعمال خلال فترة أقل الاحتياجات وموقف تحرير محاضر المخالفات وتنفيذ الإزالات على حرم الترع وأملاك ومنافع الري وموقف التحصيل وسبل زيادته، فضلًا عن موقف تدريب المهندسين والعاملين لاستخدام التطبيقات الحديثة فى رصد وتسجيل المخالفات فور وقوعها تماشيًا مع توجهات الوزارة نحو التحول الرقمي وتحديث أساليب العمل وتطويرها.