موسكو تكثف جهود التطعيم ضد كورونا

أعلنت سلطات العاصمة الروسية موسكو عن تكثيف حملة التطعيم المجاني ضد فيروس كورونا المستجد بأكثر من الضعفين.وقالت نائبة عمدة موسكو لشئون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، اليوم الخميس: "لقد تم افتتاح 30 مركز تطعيم إضافيًا في المدينة اليوم"، مشيرة إلى فتح باب التسجيل فيها اعتبارًا من يوم أمس الجمعة.وأضافت: "لقد تجاوز بذلك إجمالي عدد مراكز التطعيم ضد الفيروس التاجي في العاصمة الروسية عتبة الـ100 مركز"، موضحة أنه بفضل افتتاح المراكز الجديدة وتحسين أساليب عمل المراكز القائمة تمكنا من مضاعفة جهود التطعيم بأكثر من الضعفين، ليكون بإمكان جميع الراغبين تلقي اللقاح بدون ازدحام وفي الوقت الملائم.يُذكر أن العاصمة الروسية موسكو كانت أول منطقة في روسيا تطلق حملة التطعيم ضد كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك V".