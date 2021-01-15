قصص خاصة عن أزواج يطالبون بإثبات نشوز زوجاتهم: اسمعوا الحكاية

سمير يثبت نشوز زوجته

نشوز زوجة بسبب ابنة

نشوز خاتم !

داخل محاكم الأسرة بالقاهرة قصص وحكايات لأشخاص لجأوا للقضاء، ليكون لهم منصفًا وحكمًا بينهم،حيث يسرد «الدستور» قصص خاصة لـ3 أزواج يطالبن بإثبات نشوز زوجاتهن.قال سمير.ع، مهندس برمجيات بإحدى الشركات الكبري بالقاهرة إن والدة زوجته هى السبب الرئيسى فى هدم منزل زوجيته، مشيرًا إلى أن زوجته ضعيفة الشخصية ولم تستطع اتخاذ أي خطوة دون مشورة والدتها حتى فى أبسط الأشياء المنزلية.أضاف الزوج: "أسفر زواجنا عن إنجاب طفل عمره 3 سنوات، وتحملتها بكل الطرق الممكنة من أجل تربية نجلنا تربية سوية، ومنذ ٣ شهور تم نقلي للعمل بمدينة بدر وقررت الانتقال للسكن فيها لأكون بجانب عملى، لكن حماتى قابلت هذه الخطوة بكل غضب ورفضت انتقال نجلتها معي وبالتحدث مع زوجتى أخبرتنى بأن المسافة ستكون بعيدة جدًا عن والدتها، فوعدتها بزيارتها أسبوعيًا رغم أن زوجتى لديها 3 أشقاء، لكنها رفضت وطلبت منى أن أسكن في السكن الخاص بالعمل والحضور لزيارتهم كل جمعة.وتابع "بعد محاولات مستميتة معهم رفضت الانتقال معي، بل قامت بترك المنزل نهائيًا حتى تجبرنى على الانصياع لرغبتها، وقبل لجوئي للقضاء تدخل العديد من الأهل لحل الأمر وديًا، لكنها رفضت وأصرّت على ألاّ تترك شقتها القريبة من سكن ولدتها، لذلك لجأت لرفع دعوى نشوز تحمل رقم ٥٣٨١ لسنة ٢٠٢١.تقدم على.ح لرفع فى دعواه رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠٢٠ بمحكمة الأسرة بالخليفة، لإثبات نشوز زوجته وقال إنه لجأ للقضاء بعدما فاض به الكيل من تصرفات زوجته الذى وصفها بالأنانية وحب ذاتها ومصلحتها الشخصية أهم من أى شئ.أضاف الزوج:"بدأت قصتنا عندما تعرفت عليها عن طريق موقع التواصل ونشبت بيننا قصة حب وبرغم أن كلًا منا بمحافظة بعيدة عن الأخرى، إلا أننى قررت التقدم والزواج منها، وانتقلنا سويًا للعيش والسكن بمحافظة القاهرة.وتابع "كانت حياتنا مستقرة وهادئة حتى أنجبت ابنتى هدى، ففوجئت بقيام زوجتى بتركها مع شقيقتها ووالدتها مبررة تصرفها أنها لن نستطع تحمل مسؤوليتها بمفردها، وطلبت منّي أن نتركها شهور بسيطة حتى تكبر الطفلة وتتعلم زوجتى كيفية التعامل معها، اضطررت للسكوت والتحمل ومضي الشهر وراء الآخر وزوجتي ترفض إحضار ابنتنا، مشددة على أنها لن تستطع ترك العمل فى هذه الفترة وتحمل مسؤولية طفلة.وواصل:"طلبت منها ترك العمل نهائيًا وإحضار نجلتنا لنربيها سويًا، لكنها ظلت تماطلنى أيام وشهور حتى أصبح عمر طفلتنا سنة، فذهبت لمنزل والد زوجتي وطلبت منهم الطفلة، لكنهم رفضوا كما رفضت ابنتى الحضور معى واعتبرتنى شخص غريب عنها، وبعد محاولات كثيرة لتترك زوجتى عملها أصرت على الرفض وعلى رغبتها فى ترك الطفلة بمنزل والدها، فطلبت منها عدم الحضور لمنزل الزوجية مرة أخرى إلا وبصحبتها طفلتنا ومنذ 4 شهور وهى رفضت الرجوع إلا بشروطها، لذلك لجأت للقضاء لإثبات نشوزها.تقدم زوج ثلاثيني لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة، لرفع دعوى رقم ٩٤٥٥ لسنة ٢٠٢١ طالب فيها بإثبات نشوز زوجته ورفضها السكن بمنزل الزوجية.وقال أسامة فى دعواه:"أنفقت كل ما أملك لبناء وتجهيز شقة بمنزل والدى وبعد زواجنا بسبع شهور فقط تجبرنى زوجتى على ترك المنزل واستئجار شقة خارجية.أضاف الزوج: "بعد زواجنا بشهرين حضر شقيق زوجتى لزيارتها، لكننا اكتشفنا معاكسته لشقيقتى الصغرى 17 عامًا، وقام بإعطائها رقم هاتفه للتحدث معه ليلًا، ما أثار غضبي وتشاجرت معه وطلبت منه عدم الحضور بمنزلى مرة أخرى.وتابع أسامة: "من المؤسف فى الأمر أن زوجتى لم تجد أى مشكلة فيما فعله شقيقها وتدافع عنه، ومنذ هذه اللحظة وأصبحت تعامل أهلى أسوء معاملة من ردود بذيئة وأفعال لا يتحملها بشر.وأشار إلى أنه حذرها أكثر من مرة وطلبت منها معاملة أهلى معاملة حسنة وبالأخص وأن كلًا منا منعزل بشقته، لكنها أصبحت تفتعل مشاكل دون اى جدوى، وبالنهاية اتهمت شقيقتى بسرقة خاتمها الذهب برغم عدم وجود نسخة لمفتاح الشقة معهم، وبالنهاية قرأت محادثة لها على واتس آب تخبر فيها شقيقتها اتهامها لشقيقتى بالباطل حتى تتهمها بالسرقة وتشوه سمعتها، فلم أتمالك نفسي وقمت بضربها وطردها وقررت تطليقها وبعد تدخل العديد من الأصدقاء وطلبوا مني مسامحتها عما فعلته، فحاولت إرجاعها فاكتشفت رغبتها فى ترك منزل الزوجية واستئجار شقة بالخارج، فرفضت ولجأت لإثبات نشوزها.