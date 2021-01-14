محافظ القليوبية يقود حملة لضبط المخالفين لإجراءات «كورونا»

قاد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بمشاركة وحدة مرافق شبرا الخيمة وإدارة الإشغالات بحي شرق شبرا الخيمة.وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 25 شيشة بكافيتيريا بشارع 15 مايو، وعلى الفور وجه المحافظ بغلقها وتشميعها لمدة أسبوع نظرا لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما تم تحرير أكثر من 15 محضر ورفع إشغالات الكافتيريات والمطاعم الذين يقومون بافتراش واستغلال الأرصفة أمام المحال.كما تابع المحافظ إجراءات التزام السائقين والركاب بمواقف مسطرد واحد واثنين، بارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على صحتهم والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.