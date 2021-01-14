مطران اللاتين الكاثوليك يزور بطريركية الروم الأرثوذكس

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، زار بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، واستقبل سيادته قداسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه جاء ذلك بحضور المتروبوليت ناركسيسوس، متروبوليت أكرا، والمدبر الرسولى لكرسي بيلوسيوس "بورسعيد".