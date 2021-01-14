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تقارير ومتابعات

شروط التطوع في الجيش المصري 2021.. ومواعيد سحب الملفات

الخميس 14/يناير/2021 - 10:41 ص
الجيش المصري
الجيش المصري
شيماء حسين
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حظيت شروط التطوع في الجيش المصري 2021 على أعلى نسبة مشاهدة في الآونة الأخيرة عبر محرك البحث العالمي جوجل عقب إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالجيش المصري، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي شروط وموعد سحب ملفات التطوع والأوراق المطلوبة للتقديم.

شروط التطوع في الجيش المصري 2021


يرغب الكثير من المواطنين نيل شرف الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية عن طريق التطوع في الجيش المصري للدفاع عن أراضي الوطن فيما يلي شروط التطوع للالتحاق:-

-أن يكون المتقدم مصري ومن أبوين مصريين

-ألا يقل سن المتقدم عن 15 عاما ولا يزيد عن 35 عاما

-إن يكون المتقدم غير متزوج وأن يتعهد بعدم الزواج طوال فترة التطوع

-أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك

-أن يكون المتقدم لائقا طبيا

مواعيد سحب ملفات التطوع في الجيش للراغبين

أعلن الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للالتحاق بالقوات المسلحة المصرية، حيث يتم سحب ملفات التطوع بمناطق التجنيد والتعبئة خلال شهري يناير وفبراير 2021 حتى يتمكن الراغبين وفي التقديم استيفاء كافة الأوراق المطلوبة منهم ليتمكنوا من التطوع وخدمة وحماية حدود البلاد ونيل شرف الانضمام للقوات المسلحة المصرية.

الأوراق المطلوبة للتطوع في الجيش المصري


زادت في الآونة الأخيرة البحث عبر المنصات الإلكتروني عن شروط التطوع في الجيش المصري 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم وفيما يلي نستعرض الأوراق التي يجب إحضارها للقبول في الدفعة الجديدة وهي:-

شهادة الميلاد الكمبيوتر
شهادة المؤهل الدراسي
صورة من صحيفة الحالة الجنائية
8 صور شخصية للمتقدم 
فيش البصمات جند 1
رخصة القيادة إن وجدت

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