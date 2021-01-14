الأمم المتحدة: 3 ملايين عراقي يعانون أزمة غذاء

حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من تعرض قرابة ثلاثة ملايين مواطن عراقي لأزمة في عدم كفاية استهلاك الغذاء.وقال ممثل البرنامج العالمي في العراق، عبدالرحمن ميجاج، لصحيفة "الصباح" العراقية، في عددها الصادر اليوم الخميس، إنه "وفقًا لنظام مراقبة الجوع التابع لبرنامج الأغذية العالمي، فإن نحو ثلاثة ملايين شخص في العراق يعانون عدم كفاية استهلاك الغذاء، وهذا يشمل 731 ألفا من النازحين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي، والعائدين الذين تم تقديرهم في تقرير (نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية 2021)".وبيّن أنَّ تأثيرات سلبية طالت شرائح كبيرة من العراقيين جراء أزمة كورونا والأوضاع الاقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط في السنة الماضية، مشيرا إلى أن تخفيض قيمة الدينار العراقي في جزء منه لتغطية العجز المالي أثر في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، مما أثر بدوره في الأمن الغذائي على مستوى الأسرة، وهذا تحدٍ إضافي في زمن الوباء، حيث فقد الكثير من الناس وظائفهم اليومية ودخلهم.