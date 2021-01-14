«أبوالمعاطي»: القطاع الزراعي الأكثر تأثرًا بظاهرة «التأرجح المناخي»

قال الدكتور شاكر أبوالمعاطي، رئيس قسم الأرصاد الجوية في معمل المناخ الزراعي بوزارة الزراعة، إن الطقس المتقلب أصبح سمة عصرية يُعاني منها العالم، ومنها مصر، موضحًا أن مصر لم تنعم خلال الموسم الحالي بالطقس المستقر، وأن القطاع الزراعي سيكون أكثر القطاعات تأثرًا بظاهرة "التأرجح المناخي".وأضاف "أبوالمعاطي"، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن هذه الحالة انعكست على وجود شبورة مائية كثيفه انعدمت معها الرؤية تماما لفترات زمنية طويلة مع ارتفاع فى درجات الحرارة عن المعتاد اثناء فترات النهار وانخفاض كبير فى درجات الحرارة ليلًا مع سكون نسبي للرياح على غير المعتاد في مثل هذه الأوقات من الموسم الشتوي مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، وما يترتب على ذلك من آثار في القطاع الزراعي.أوضح رئيس قسم الأرصاد الجوية، أن هذه الظاهرة تستوجب رصد مشكلاتها والحلول اللازمة لها في ظل ما نشهده من تأرجح مناخي يتعرض له كوكب الأرض، وفق ما يطلق عليه ظاهرة التغير فى المناخ، وأن المواسم لا تسير على وتيره واحدة من الانتظام، إلا إن الوضع تغير حيث تلاحظ وتشاهد الموسم الواحد خلال الشهر أو الأسبوع بل واليوم الواحد.وشدد على أنه يجب التنبيه واخذ التدابير اللازمه قبل بداية الموسم، وذلك تفاديًا للصدمات المناخية وما يترتب عليها من إصابات مرضية وحشرية ونمو النباتات ومدى تيسر العناصر من عدمه نتيجى التذبذب المناخي، مشيرًا إلى أهمية العمل على توعية المزارعين أنه حدث ما يُسمى بالتغير في المناخ ووضع تلك التغيرات في الاعتبار لدى متخذى القرار والمزارعين، وما يترتب على ذلك من تاثير على إنتاجية المحاصيل وقطاع الإنتاج الحيواني.وأشار رئيس قسم الأرصاد الجوية في المعمل المركزي للمناخ الزراعي إنه يجب العمل على تهيئة البيئة الزراعية لمواجهة تلك التحديات من خلال عدة نظم منها التربيه والتكيف وتغيير مواعيد الزراعة، مشددا علي ضرورة الإلتزام بتنفيذ حزمه من التوصيات الخاصه بالمزارعين منها العناية بخدمة الارض وتجهيزها جيدا.