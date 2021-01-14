محافظ الغربية: حريصون على المظهر الجمالي لميدان المحطة

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظة الغربية، أن المحافظة حريصة كل الحرص على المظهر الجمالي والحضاري لميدان المحطة ومسجد السيد البدوي؛ نظرًا للقيمة التاريخية والدينية للمكان.وأشار المحافظ، في بيان اليوم الخميس، إلى أن عملية تطوير ميدان المحطة وشارع السكة الجديدة المؤدي إلى مسجد السيد البدوي ومحيط المسجد، تتم من خلال دراسة فنية تم وضعها بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة؛ بهدف تحسين الصورة البصرية وإعادة الوجه الحضاري وإضفاء الطابع الإسلامي على المنطقة وفتح محاور مرورية جديدة تُيَسِر حركة المرور في أهم المناطق الحيوية بمدينة طنطا وتنمية السياحة الدينية بالمحافظة، وذلك ضمن المشروع القومي لتجميل ميادين مصر.