غادة عادل تدخل «بين السما والأرض».. وتنشغل بـ 4 أفلام

تستعد النجمة غادة عادل للدخول لتجربتها الجديدة في الدراما التليفزيونية، للعرض خلال شهر رمضان القادم من خلال مسلسل "بين السما والأرض" مع النجم هاني سلامة.وجاء دخول الفنانة للمسلسل بعد اعتذارها عن سيناريوهين خلال الفترة الماضية، نظرا لانشغالها بأعمال كثيرة ولكنها فضلت هذا العمل الجديد المقرر له عرضه عبر 15 حلقة في تقليد جديد على الدراما الرمضانية.وأعطت غادة عادل خلال الفترة الماضية اهتماما كبيرا للسينما، حيث تشارك في أفلام دفعة واحدة آخرها التعاقد على بطولة فيلم "المحكمة" خلال الساعات الماضية من إخراج محمد أمين وتأليف أحمد عبد الله وتشاركها صبا مبارك البطولة، كما صورت دورها في فيلم "قمر 14" بينما تنتظر خطة تصوير فيلم "شلة ليبون" مع أحمد عز وأحمد السقا ومنة شلبي والمخرجة ساندرا نشأت، بالإضافة إلى فيلم "أهل الكهف" الذي تصوره حاليا مع النجم خالد النبوي والمخرج عمرو عرفة.