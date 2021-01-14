مطران سوهاج للكاثوليك يستقبل أعضاء مكتب التعليم المسيحي

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا، التقى بأعضاء مكتب التعليم المسيحي الإيبارشي.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"يهدف اللقاء إلى التعرف على أنشطة المكتب، وكذلك الرؤية المستقبلية للمكتب، كما تم مناقشة العديد من الأفكار التي سيتم تفعيلها خلال الفترة الحالية".