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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 23 سفينة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الخميس 14/يناير/2021 - 10:07 ص
ميناء
ميناء
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استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية 23 سفينة.

وذكرت هيئة الميناء في بيان اليوم الخميس أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 122 ألفا و379 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 101383 طنا، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و371 شاحنة.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة تضمنت 14 ألفا و514 طنا، شملت 1800 طن أسمنت و1900 طن رمل و3200 طن كسب صويا و7 آلاف و614 طن يوريا.

وأضاف البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 59 ألفا و798 طنا تضمنت 35058 طن ذرة، و804 أطنان خشب زان و2904 أطنان حديد و1278 طن صودا و3689 طن فول و850 طن كسب عباد شمس و15215 طن قمح. ‎

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