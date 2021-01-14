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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

رئيس جامعة مطروح يستقبل مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمصر

الخميس 14/يناير/2021 - 10:07 ص
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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استقبل الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، منجستاب هايلي مدير مكتب برنامج الأغذية العالمى بمصر، والوفد المرافق له، خلال زيارة الوفد للجامعة.

وشرح مدير البرنامج الأهداف التي يرجو المكتب تحقيقها في ظل الاستراتيجيات المحددة لذلك وفى سبيل تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة لاهتمام البرنامج بالمناطق النائية، ووجود عدد من المشروعات التي تحقق ذلك.

وقدم مدير برنامج الأغذية العالمي الشكر لرئيس الجامعة على حسن الاستقبال للوفد، وثمن وجود جامعة مطروح ودورها المهم فى تنمية الإقليم ورحب مدير البرنامج بالتعاون مع الجامعة.

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