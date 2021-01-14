متحدث «الري»: «التبطين» يهدف إلى تحسين نوعية المياه

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه، وهو من ضمن المشروعات القومية الكبرى التي أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة تنفيذها وبأقصى سرعة إنجاز؛ للحفاظ على الموارد الذاتية المتاحة، في ظل زيادة الاحتياجات المائية وثبات الحصة المتاحة سنويًا.وقال المهندس المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع يهدف لزيادة عرض جسور الترع، الأمر الذى يسمح باستغلال المساحات المتوفرة في تحسين حالة الطرق المجاورة أو زراعة الأشجار، وإزالة التعديات على القطاع المائي من أحواض ومواسير مخالفة، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للعمالة اليومية العاملة بالمشروع.وأوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، لـ"الدستور"، أن المشروع له عائد إيجابي على الصحة العامة والبيئة نتيجة تبطين المجاري المائية، وإزالة أسباب تراكم الحشائش والحيوانات النافقة والضارة داخل الترع، كما يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتي تنعكس إيجابيًا على جودة المحاصيل وبالتالي على صحة المواطنين، وفتح المجال امام تصدير هذه المنتجات الزراعية.