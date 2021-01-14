رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مصر للطيران»: تخفيض 20% على رحلات الدوحة

الخميس 14/يناير/2021 - 10:24 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
فاتن غلاب
طباعة
أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن تطبيق تخفيض بنسبة 20% على الرحلات من الدوحة إلى القاهرة؛ لشراء التذاكر حتى نهاية يناير والسفر حتى 10 فبراير 2021، في إطار التخفيضات التي أطلقتها الشركة بمناسبة رعايتها لبطولة العالم لكرة اليد.

هذا ومن المقرر أن تقلع الرحلة من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا، وتصل الساعة 12:55 بتوقيت الدوحة، والعودة إقلاع 14:10 بتوقيت الدوحة، ووصول القاهرة 16:50 بتوقيت القاهرة.

في ضوء قرار الدولة المصرية بإعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر، أعلنت مصر للطيران عن بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل الموافق 18 يناير 2021.

وتٌسير مصر للطيران رحلاتها اليومية رقم MS935 MS936 بين القاهرة والدوحة بأحدث طرازات الطائرات لدى الشركة المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة.

ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز تذاكرهم من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة بجميع أنحاء العالم، أو عن طريق مركز الاتصالات 1717 أو موقعها الإلكتروني www.egyptair.com، أو عن طريق وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.

كما ترجو مصر للطيران من عملائها ضرورة مراجعة متطلبات وإجراءات السفر من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 14-1-2021

الصحة: 58 وفاة و996 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غدا.. وتؤكد: الشتاء الحقيقي بدأ

غرق طالبين فى مياه نهر النيل بكفر شكر

الصور

image description

جامعة أسيوط: تعيين 36 مدرسًا بعدد من الكليات

image description

تعيينات جديدة بجامعة أسيوط بعدد من الكليات المختلفة

image description

فض حفلات زفاف وإغلاق قاعات أفراح مخالفة بأسيوط

image description

تحويل 15 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 أشهر بأسيوط

image description

أسيوط: تشغيل مشروعى صرف منفلوط وديروط بمليار جنيه قريبًا

الأكثر قراءة

الآن.. قائمة جميع ترددات النايل سات 2021 الجديدة وخطوات الضبط

وفاة صفوت الشريف بعد صراع مع المرض

برلمانية أبًا عن جد.. «النائبة المبتسمة» تكشف سر صورتها بالجلسة الافتتاحية

الأرصاد تكشف حقيقة سقوط أمطار غدا.. وتؤكد: الشتاء الحقيقي بدأ

إنفوجراف

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الصين: اكتشاف أقدم قصر في البلاد يرجع إلى 5300 عام

مواعيد القطارات اليوم الخميس 14-1-2021

برشلونة يتأهل لنهائى السوبر الإسبانى

بسبب كورونا.. تونس تعلق أنشاطتها الرياضية

أيام زمان

طرائف عبدالوهاب وتوفيق الحكيم فى مجلس الشورى

«عايزة أبقى أم ويبقى لى زوج أسعده ويهنينى».. اعترافات سعاد حسنى

حكاية الرقصة التى عرّضت سامية جمال للشلل المؤقت

رهن ساعته ومعطفه.. موقف محرج لـ«عبدالوهاب» فى باريس

مقالات الرأي
خالد عكاشة
خليفة الظواهري .. القاعدة واشكالية القيادة (1)
جلال حمام
فى الرد على أكاذيب الخلافة العثمانية
صفوت البياضي
رسالة مفتوحة لقيادة واعية
أحمد بهاء الدين شعبان
الحلم.. والكابوس «١-١»
المزيد

الثقافة

بهاء طاهر: المثقف ضمير مجتمعه

الليلة.. حفل فرقة تفاقم بمركز درب 1718

الأعلى للثقافة يناقش دور الثقافة الرقمية فى الحفاظ على التراث المصرى

ورشة المسرح الحركى مع ميريت ميشيل بدار هن