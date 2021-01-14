«مصر للطيران»: تخفيض 20% على رحلات الدوحة

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن تطبيق تخفيض بنسبة 20% على الرحلات من الدوحة إلى القاهرة؛ لشراء التذاكر حتى نهاية يناير والسفر حتى 10 فبراير 2021، في إطار التخفيضات التي أطلقتها الشركة بمناسبة رعايتها لبطولة العالم لكرة اليد.هذا ومن المقرر أن تقلع الرحلة من القاهرة الساعة 9:00 صباحًا، وتصل الساعة 12:55 بتوقيت الدوحة، والعودة إقلاع 14:10 بتوقيت الدوحة، ووصول القاهرة 16:50 بتوقيت القاهرة.في ضوء قرار الدولة المصرية بإعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر، أعلنت مصر للطيران عن بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل الموافق 18 يناير 2021.وتٌسير مصر للطيران رحلاتها اليومية رقم MS935 MS936 بين القاهرة والدوحة بأحدث طرازات الطائرات لدى الشركة المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة.ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز تذاكرهم من خلال مكاتب مصر للطيران المنتشرة بجميع أنحاء العالم، أو عن طريق مركز الاتصالات 1717 أو موقعها الإلكتروني www.egyptair.com، أو عن طريق وكلاء السياحة والسفر المعتمدين.كما ترجو مصر للطيران من عملائها ضرورة مراجعة متطلبات وإجراءات السفر من خلال موقعها الإلكتروني www.egyptair.com.