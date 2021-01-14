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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلغاريا: 70 وفاة و535 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 14/يناير/2021 - 10:27 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
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أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا عن تسجيل 535 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 210 آلاف و416 إصابة.

وذكرت بيانات بوابة المعلومات الموحدة، وفقا لوكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الخميس، أنه خلال الفترة نفسها سجلت البلاد 70 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8349 حالة.

وأضافت أن هناك 3094 شخصًا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 143 ألفًا و642 شخصًا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 58 ألفا و425 شخصًا، من بينهم 3681 شخصًا يحتاجون إلى تلقي العلاج بالمستشفيات، و348 حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.

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