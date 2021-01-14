الكنيسة الكاثوليكية تُطلق الحلقة الأحدث من «كلمة اليوم» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة «كلمة اليوم».وجاءت الحلقة الأحدث، التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على «فيسبوك» عن الكنيسة.وقالت الحلقة الأحدث من الحملة: "الكنيسة مؤسّسة على كلمة الله، منها تولد وتعيش وتنمو".شاهد من