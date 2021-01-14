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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إعدام لحوم ودواجن فاسدة ضبطت بمحل في مدينة نصر

الخميس 14/يناير/2021 - 10:01 ص
اعدام دواجن
اعدام دواجن
حسام التمساح
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قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، برئاسة محمود صلاح، إعدام كمية من اللحوم والدواجن الفاسدة تم ضبطها داخل مطعم بدائرة القسم.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، تلقى إخطارا مفادة تمكن إدارة مباحث التموين من ضبط (مسئول عن محل مأكولات، كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، لإدارته المحل "بدون ترخيص" وحيازته مواد غذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.. وعُثر بداخل المحل على 320 كيلو جرام "لحوم، دواجن، كفتة"- 100 كيلو جرام أرز "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

وفي سياق منفصل تلاحق مباحث التموين متعهدي اللحوم الفاسدة، وأصحاب الثلاجات، ومحال بيع اللحوم والطيور، وضبط أطنان من اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي ودواجن في حالة تحلل.

كانت قد داهمت مباحث التموين بالقليوبية، عددا من ثلاجات حفظ اللحوم والمواد الغذائية، ومصانع اللحوم المصنعة بمنطقة شبرا الخيمة، وذلك بالتنسيق مع قسم ثان شبرا، وتم ضبط 15 طن لحوم ومصنعات لحوم فاسدة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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