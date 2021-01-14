«المتحدة للخدمات الإعلامية» تنعى صفوت الشريف

نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي ببالغ الحزن والأسى، صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ووزير الإعلام الأسبق، الذي وافته المنية مساء الأربعاء.‎وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في شركاتها وإصداراتها التابعة بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم كل محبيه الصبر والسلوان.