7925 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

قال وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 7 آلاف و925 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونًا و138 ألفًا و764 إصابة.وأضاف ستيبانوف، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أن الإصابات الجديدة تتضمن 233 طفلًا و345 عاملًا في مجال الصحة.وأوضح أنه تم تسجيل 162 حالة وفاة جديدة، في حين تماثل 10 آلاف و192 شخصًا للشفاء.وتم تسجيل غالبية الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة كييف، تليها منطقة دونيتسك ثم زابوريزهيا ولافيف وميكولايف.