«اليوم»: السعودية تسعى لإرساء السلام والتعايش الإنساني مع مختلف البشر

أكدت صحيفة (اليوم) السعودية أن المملكة تسعى لإرساء السَّلام والتعايش الإنساني مع مختلف البشر مهما كانت ديانتهم؛ امتثالا لما جاءت به الشريعة الإسلامية والسنة النبوية.وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الخميس تحت عنوان " المشتركات الإنسانية والتطلعات العالمية " أن اللقاء الـذي عقده مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا "افتراضيا"، يهدف لإبراز رؤية المركز الداعية إلى التعاون والداعمة للتضامن والتفاهم بين أتباع الأديان والثقافات على أساس المشتركات الإنسانية، وتطلعاتهم المرجوة للعالم.وأضافت أن قيم الحوار الإنساني ومبدأ التآخي بين البشرية جمعاء، هو شأن له أولوية مطلقة لدى القيادة الحكيمة في المملكة، ويتأصل في أدق تفاصيل جهودها ومبادراتها مهما كانت الحيثيات المحيطة أو المتغيرات التي لا تزيد ذلك النهج إلا ثباتا ورسوخا عبر تاريخ الدولة بما يعزز مكانتها ويلتقي مع ريادتها الإقليمية والدولية