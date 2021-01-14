الصين تحظر ترخيص أقراص الـ«فينول فثالين» لتسببها في آثار ضارة شديدة

ذكر تقرير إخباري اليوم الخميس، أن الصين ألغت الترخيص الخاص بأقراص الـ "فينول فثالين"، حيث أظهرت تقييمات ما بعد السوق أنه من الممكن أن يتسبب العقار في آثار ضارة شديدة، بحسب بيان صادر عن "الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية".وذكرت وكالة "بلومبرج" للانباء التي أوردت النبأ، أنه قد تم حظر إنتاج وبيع واستخدام العقار الذي يستخدم كعلاج في حالات الامساك، بأثر فوري.وطُلب من الشركات سحب مثل هذه المنتجات في حال تم بيعها.