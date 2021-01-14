«الاتحاد» الإماراتية تؤكد أهمية عودة التهدئة بين السودان وإثيوبيا لتحقيق الأمن

أكدت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أهمية عودة التهدئة بين السودان وإثيوبيا وتغليب خطاب التعاون والشراكة بينهما، بما يلبي آمال وتطلعات الشعبين في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الخميس تحت عنوان "الحوار أولًا وأخيرًا" أنه لا حل يستعصي على الحوار، أيًا تكن القضايا خلافية، ومهما كانت تشعباتها، طالما الأولوية للدبلوماسية وليس للتصعيد، مشيرة إلى أن ما يجمع بين السودان وإثيوبيا ليس مجرد حدود طولها 1600 كيلومتر، وإنما تضاريس شراكة متعددة، بين شعبين جارين، متلازمين جغرافيًا، أمس واليوم وغدًا، وأي خلاف من أي نوع قابل للانتهاء مهما طال الوقت.وأضافت أن السودان لا يريد حربًا مع إثيوبيا، ولا تريد إثيوبيا حربًا مع السودان، وهذا يعني أن الجانبين مستعدان لحل قضية الحدود، أو أي مشكلة أخرى بشكل ودي وبالدبلوماسية والإمارات واضحة في دفع الطرفين إلى الحوار أولًا وأخيرًا.