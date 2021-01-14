الأنبا نيقولا يوضح تفاصيل أيقونة لجوء العائلة المقدسة

قال الأنبا نيقولا، مطران طنطا للروم الأرثوذكس، إنه في أيقونة لجوء العائلة المقدسة إلى مصر يُشاهد في المقدمة القديس يوسف الشيخ البار، خطيب السيدة العذراء، جارًا الدابة؛ والسيدة مريم العذراء جالسة على الدابة حاملة في حضنها طفلها المسيح.وتابع مطران طنطا للروم الأرثوذكس: وفي الخلف فتى صغير هو يعقوب المدعو "أخو الرب"، بحسب التقليد وهو ابن يوسف الأرمل من زوجته المتوفاة.مختتما: أما الآباء كيرلّس الإسكندري، إبيفانيوس القبرصي، أمبروسيوس، إكليمندوس الإسكندري، العلّامة أوريجينيس، يوسابيوس القيصري، والذهبي الفم، فقد رؤوا أنه ابن كلِيُوبا المتوفي، أخ القديس يوسف البار.