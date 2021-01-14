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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفيرة أمريكية تؤكد دعم بلادها لتايوان بعد إلغاء زيارة مقررة

الخميس 14/يناير/2021 - 09:51 ص
كيلي كرافت
كيلي كرافت
وكالات
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قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، بعد اتصال هاتفي مع رئيسة تايوان تساي إينج-وين، إن الولايات المتحدة تقف بجانب تايوان وستفعل دوما وذلك في أعقاب إلغاء زيارتها المقررة هذا الأسبوع لتايبه.

كانت الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، عارضت بشدة زيارة كرافت.

وألغت وزارة الخارجية الأمريكية الزيارة ضمن تعليق كافة السفريات قبيل انتقال السلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

ومن المنتظر أن تترك كرافت منصبها بعد تولي بايدن الحكم الأسبوع المقبل.

وكتبت على تويتر في تعقيب على اتصالها مع رئيسة تايوان "ناقشنا الكثير من النواحي التي تشكل بها تايوان نموذجا يحتذى به للعالم، كما يتضح من نجاحها في مكافحة كوفيد-19 وكل ما يمكن لتايوان تقديمه في مجالات الصحة والتكنولوجيا والعلوم المتقدمة.

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