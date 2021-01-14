طقس معتدل وشمس ساطعة.. أجواء أسوان في الصباح (صور)

شهدت مدينة أسوان، صباح اليوم الخميس، طقسًا دافئا، حيث إن الشمس ساطعة مما يجعل الجو معتدلًا ولطيفًا داخل المدينة، ويعتبر هذا الطقس أبرز مايميز المدينة الساحرة ويجعلها مشتى عالمي خلال الموسم الشتوي.كما شهدت الفترة الصباحية سماء صافية خالية من السحب، مما يجعل الطقس مستقرًا يميز مدينة أسوان عن المحافظات الأخرى.الجدير بالذكر أن تشهد مدينة أسوان إيقاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الشعلة برمز الصداقة، احتفالا بعيد أسوان القومي وبمناسبة مرور 50 عامًا على افتتاح مشروع السد العالي.