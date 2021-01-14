بعد تقرير CNN.. أماكن يمكن زياراتها في الشتاء

أوضح موقع Cnn travel من خلال تقريرًا تم نشره استعرض فيه بعض المواقع السياحية التى يرشحها الموقع للعام الجديد لكافة زواره، وكانت من بين هذه المقاصد مصر فهي جاءت بالمرتبة الخامسة وسط 21 مقصدا سياحيا بعد انتركاتيكا "قارة القطب الجنوبي"، وكندا وديزنبي ودبي ووما يؤكد الثقة والتميز للمقاصد السياحية المصرية.

واحة سيوة





واحة سيوة

من أفضل الواحات في مصر التى يمكن زيارتها خلال فصل الشتاء، تقع في الصحراء الغربية بالقرب من ساحل البحر المتوسط، تشمل على معبد آمون، مقابر جبل الموتى، السياحة العلاجية لأغراض الطب البديل والتخلص من الآلام.



وتعتبر أماكن الإقامة في واحة سيوة تشمل منتجع سيوة شالي، أكواخ البابنشال، منتج دريم لودج، منتجع دهيبه. وفي هذة السطور نرصد أفضل الأماكن التى يمكن زيارتها بمصر خلال فصل الشتاء.من أفضل الواحات في مصر التى يمكن زيارتها خلال فصل الشتاء، تقع في الصحراء الغربية بالقرب من ساحل البحر المتوسط، تشمل على معبد آمون، مقابر جبل الموتى، السياحة العلاجية لأغراض الطب البديل والتخلص من الآلام.وتعتبر أماكن الإقامة في واحة سيوة تشمل منتجع سيوة شالي، أكواخ البابنشال، منتج دريم لودج، منتجع دهيبه.

دهب

دهب

تعتبر دهب من الأماكن الدافئة للغاية في فصل الشتاء، ومن أكثر المدن السياحية التى يقبل عليها مصريين وأجانب للاستمتاع بأجوائها، فمن أهم مميزاتها رمالها الذهبية، شواطئها الدافئة، بالإضافة إلى وجود أنشطة مائية بها عدة ليست متواجدة في معظم الوجهات السياحية تشمل الغطس، السنروكلينج، غير رياضة تسلق الجبال.

الغردقة