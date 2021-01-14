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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بعد تقرير CNN.. أماكن يمكن زياراتها في الشتاء

الخميس 14/يناير/2021 - 10:47 ص
دهب
دهب
شيماء دهب
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أوضح موقع Cnn travel من خلال تقريرًا تم نشره استعرض فيه بعض المواقع السياحية التى يرشحها الموقع للعام الجديد لكافة زواره، وكانت من بين هذه المقاصد مصر فهي جاءت بالمرتبة الخامسة وسط 21 مقصدا سياحيا بعد انتركاتيكا "قارة القطب الجنوبي"، وكندا وديزنبي ودبي ووما يؤكد الثقة والتميز للمقاصد السياحية المصرية.
واحة سيوة
واحة سيوة
وفي هذة السطور نرصد أفضل الأماكن التى يمكن زيارتها بمصر خلال فصل الشتاء.

واحة سيوة
من أفضل الواحات في مصر التى يمكن زيارتها خلال فصل الشتاء، تقع في الصحراء الغربية بالقرب من ساحل البحر المتوسط، تشمل على معبد آمون، مقابر جبل الموتى، السياحة العلاجية لأغراض الطب البديل والتخلص من الآلام.

وتعتبر أماكن الإقامة في واحة سيوة تشمل منتجع سيوة شالي، أكواخ البابنشال، منتج دريم لودج، منتجع دهيبه.
دهب
دهب
دهب
تعتبر دهب من الأماكن الدافئة للغاية في فصل الشتاء، ومن أكثر المدن السياحية التى يقبل عليها مصريين وأجانب للاستمتاع بأجوائها، فمن أهم مميزاتها رمالها الذهبية، شواطئها الدافئة، بالإضافة إلى وجود أنشطة مائية بها عدة ليست متواجدة في معظم الوجهات السياحية تشمل الغطس، السنروكلينج، غير رياضة تسلق الجبال.
الغردقة
الغردقة
الغردقة
يمكن الاستمتاع في الغردقة بالأجواء والمناظر الطبيعية الخلابة، بالإضافة للمياه النقية، والرمال والشعب المرجانية، بالإضافة للألعاب المائية والغوص، من أهم المعالم بها تشمل الجزر البحرية، وادي الحمامات، دير الأنبا انطونيوس، المعهد القومي لعلوم البحار.

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