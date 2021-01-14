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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السحب تغطى سماء البحر الأحمر.. والمحافظة تعلن الطوارئ

الخميس 14/يناير/2021 - 09:49 ص
البحر الأحمر
البحر الأحمر
علي عواد
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شهدت مدن محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، تكاثف الغيوم والسحب، مع عدم استقرار الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء بالمحافظة.

ومن جانبها حذرت إدارة مرور البحر الأحمر، جميع السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة، خاصةً على الطرق السريعة، بسبب عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بالبحر الأحمر.

ونصحت إدارة المرور، قائدي السيارات بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وخاصة المسافرين على الطرق السريعة، وكثفت الخدمات المرورية من تواجدها مع انتشار الإشارات الضوئية على طول الطرق.

ورفعت محافظة البحر الأحمر بأجهزتها المختلفة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ كل الاستعدادات اللازمة، والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات البحر الأحمر، تحسبًا من سقوط أمطار على بعض الأنحاء بالمحافظة.

وكان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أعلن أنَّ المحافظة استعدت لمواجهة الأمطار والسيول بإنشاء 28 سدًا، وبحيرة صناعية، و11 حاجزًا ترابيًا، وقناة صناعية استعدادًا لهطول الأمطار ومواجهة السيول بمدن المحافظة.
البحر الأحمر
البحر الأحمر
البحر الأحمر
البحر الأحمر
البحر الأحمر
البحر الأحمر

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