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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مستوى غير مسبوق لواردات الصين من النفط الخام فى 2020

الخميس 14/يناير/2021 - 10:00 ص
النفط
النفط
وكالات
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أفادت بيانات اليوم الخميس بأن إجمالي واردات الصين من النفط الخام قفز 7.3% في 2020 بالرغم من صدمة فيروس كورونا في وقت سابق من العام، إذ استقبلت كميات غير مسبوقة في الربعين الثاني والثالث من العام مع زيادة أنشطة المصافي وقلة الأسعار التي شجعت على التخزين.

واستقبل أكبر مشترٍ للنفط في العالم في 2020 كمية غير مسبوقة بلغت 542.4 ألف طن من الخام في اليوم، أي ما يعادل 10.85 مليون برميل يوميا.

جاءت التدفقات القوية بعد شراء كثيف من المصافي وكذلك شركات التخزين المستقلة، وذلك في أعقاب تهاوي أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في عقود في وقت سابق من العام، إذ استفادت من قوة الطلب المحلي مع تعافي الاقتصاد سريعا من جائحة فيروس كورونا.

وبحسب بيانات نشرتها الإدارة العامة للجمارك اليوم، بلغت الشحنات في ديسمبر 38.47 ألف طن، أو حوالي 9.06 مليون برميل يوميا.

شكل ذلك انخفاضا بنحو 15% عن الفترة نفسها في العام السابق وأيضا دون مستوى نوفمبر البالغ 11.04 مليون برميل يوميا، وهو ما يعود لأسباب منها بلوغ شركات التكرير المستقلة
الحد الأقصى لحصص الاستيراد بعد نشاط استيراد محموم في وقت سابق.

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