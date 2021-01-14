الدفاع الألمانية تعتزم توسيع نطاق الدفاع ضد الطائرات المسيرة

تعتزم وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور، تحسين تسليح الجيش الألماني ضد أية هجمات معادية باستخدام طائرات مسيرة.وأشارت في هذا السياق إلى مسار أعمال القتال حول إقليم ناجورنو كاراباخ، حيث غير الجيش الأذربيجاني خطوط المواجهة بأكملها لأول مرة من خلال الاستعانة بطائرات مسيرة ضد الجنود الأرمن.وقالت الوزيرة الألمانية: "اعتزم إعادة الموضوع إلى جدول الأعمال، أي مناقشة التطورات الجديدة لمجال الدفاع الجوي... هل أولويتنا وخططتنا صائبة؟ وأين يتعين علينا إجراء تعديلات؟".وتابعت كرامب-كارنباور: "رأينا في ناجورنو كاراباخ أنه يمكن إجراء نوع مختلف من الحرب من خلال طائرات مسيرة.