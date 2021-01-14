اليوم.. المجلس الإنجيلي العام يجتمع لبحث فتح الكنائس

يجتمع المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب الإنجيلية، اليوم الخميس؛ لمتابعة مستجدات كورونا في ضوء الأوضاع وللإطلاع على كافة التقارير.وكان اتخذت الطائفة الإنجيلية عده قرارات سابقة منها؛ تعليق كافة الاجتماعات والاحتفالات والنهضات والأنشطة في جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، بدايةً من الإثنين 21 ديسمبر الماضي حتى الجمعة 15 يناير.وتابعت: "يُسمَح فقط بالعبادة يوم الأحد صباحًا ومساءً، مع التشديد والتدقيق في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الطبية التابعة لرئاسة الطائفة".وأضاف: "تُلغَى كافة الاحتفالات والاجتماعات والمناسبات وجميع أنشطة مراكز المؤتمرات والقاعات والنهضات حتى الجمعة 15 يناير".