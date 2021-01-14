شركة بريطانية توقف صادراتها العسكرية إلى تركيا

أوقفت شركة بريطانية تزود شركة "Baykar Makina" التركية للطائرات بدون طيار بقطع الغيار، صادراتها إلى تركيا بعد اكتشاف استخدام قطع الغيار الخاصة بها في صراع ناغورنو كاراباخ، وفقًا لما نقله موقع "أحوال" عن إذاعة أرمينيا العامة.ونقلت الاذاعة الارمينية، في بيان صدر في 11 يناير، أن الشركة البريطانية تلقت طلبًا من السفارة الأرمنية في المملكة المتحدة؛ لوقف توريد قطع غيار إلى شركة بايكار لأن الشركة التركية كانت تستخدمها لتجهيز طائرات عسكرية بدون طيار.يأتي هذا فيما تعرضت الشركة البريطانية لانتقادات بعد العثور على مضخات الوقود التي تنتجها الشركة طائرات بدون طيار الشركة التركية التي تحطمت أو تم إسقاطها خلال الصراع بين أذربيجان وجمهورية ناغورنو كاراباخ الأرمينية الانفصالية.