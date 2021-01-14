يوجد إشكاليات.. مباحثات إيرانية تركية بشأن أمن الحدود

أكد قائد حرس الحدود التابع لقوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد أحمد علي كودرزي أن ثمة تنسيق جيد بين إيران وتركيا في مجال توفير الأمن للمناطق الحدودية.ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، اليوم الخميس، عنه القول بعد محادثات مع قائد قوات الدرك التركية الجنرال عارف جتين، إنه تم البحث خلال المحادثات حول القضايا الأمنية والإشكاليات الجزئية المحتملة في الحدود.وقال إن "هناك إشكاليات من بينها التسلل للحدود ودخول السلاح والعتاد إلى داخل البلاد وأنشطة الزمر المناهضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية على الحدود، وقد تم الاتفاق على إجراء التنسيقات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات".وأعلن أن قائد قوات الدرك التركية سيقوم بزيارة إلى إيران قريبًا.