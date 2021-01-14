نيكي يغلق عند أعلى مستوى في 30 عاما

أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أعلى مستوياته في ثلاثة عقود اليوم الخميس، بدعم من موجة صعود لأسهم التكنولوجيا وطلبيات أفضل من المتوقع للآلات الأساسية.وصعد نيكي 0.85 بالمئة إلى 28698.26 نقطة، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا للجلسة السادسة على التوالي ليغلق مرتفعا 0.48 بالمئة إلى 1873.28 نقطة.وتألق الإقبال على الأسهم قبل إعلان متوقع في وقت لاحق اليوم بشان تحفيز اقتصادي في ظل إدارة الرئيس الأمريكي القادم جو بايدن.وقادت الأسهم المرتبطة بالرقائق المكاسب، لتقتفي أثر قفزة بنسبة سبعة بالمئة لسهم إنتل بعد أن قالت الشركة إنها ستستبدل رئيسها التنفيذي وتتوقع التفوق على توقعاتها المالية في الربع الأخير من العام الماضي.كما ارتفعت بقية الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا بعد بيانات أظهرت أن الطلبيات على الآلات الأساسية اليابانية ارتفعت على غير المتوقع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر.وقفز سهم نيكون كورب 7.21 بالمئة ليتصدر الرابحين على المؤشر نيكي 225 وتلاه سهم ياسكاوا إلكتريك الذي صعد 5.3 بالمئة.وربح سهم موراتا للتصنيع 0.84 بالمئة وارتفع سهم فانوك كورب 2.22 بالمئة بينما زاد سهم مجموعة سوفت بنك 2.93 بالمئة.كما تقدمت أسهم شركات السمسرة، إذ قفز سهم مونيكس جروب للسمسرة عبر الإنترنت 10.78 بالمئة بينما أضاف سهم نومورا هولدينجز 1.41 بالمئة وقفز سهم دايوا سيكيوريتيز جروب 2.29 بالمئة.ونزل سهم هوندا موتور 0.07 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها ستوقف الإنتاج في مصنعها البريطاني الأسبوع القادم بسبب مشكلات سلاسل الإمداد العالمية المرتبطة بكوفيد-19.وربح سهم تويوتا موتور 0.22 بالمئة.وكان أكبر خاسر بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي سهم جي.إس يواسا كورب وتلاه سهما جيه.إف.إي هولدينجز وكاواساكي كيسن كايشا اللذان نزلا 4.7 بالمئة لكل منهما.