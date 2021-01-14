«الفيضة الكبرى» تغرق غرب الإسكندرية (صور)

شهدت مناطق غرب الإسكندرية، أمطار غزيرة، صباح اليوم الخميس، أمطارا غزيرة بالتزامن مع بدء نوة "الفيضة الكبرى"، والتي تستمر لمدة 6 أيام ويصاحبها أمطار غزيرة وعواصف ورياح جنوبية غربية شديدة البرودة.فيما أعلنت هيئة ميناء الاسكندر حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى دون التأثير على عملية الملاحة البحرية، واستمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعي ومنتظم حتى الآن.كما وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بـ 180 سيارة "شفط" وبدالات وفرق الطوارئ بكافة أحياء المحافظة، لشفط تراكمات مياه الأمطار.وشارك في أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع إلى جانب الصرف الصحي، 3 جهات أخرى هي الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة.