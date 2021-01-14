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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الفيضة الكبرى» تغرق غرب الإسكندرية (صور)

الخميس 14/يناير/2021 - 09:28 ص
الإسكندرية
الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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شهدت مناطق غرب الإسكندرية، أمطار غزيرة، صباح اليوم الخميس، أمطارا غزيرة بالتزامن مع بدء نوة "الفيضة الكبرى"، والتي تستمر لمدة 6 أيام ويصاحبها أمطار غزيرة وعواصف ورياح جنوبية غربية شديدة البرودة.

فيما أعلنت هيئة ميناء الاسكندر حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى دون التأثير على عملية الملاحة البحرية، واستمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعي ومنتظم حتى الآن.

كما وجه رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الإنقاذ برفع درجة الاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بـ 180 سيارة "شفط" وبدالات وفرق الطوارئ بكافة أحياء المحافظة، لشفط تراكمات مياه الأمطار.
وشارك في أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع إلى جانب الصرف الصحي، 3 جهات أخرى هي الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة.
الإسكندرية
الإسكندرية
الإسكندرية
الإسكندرية
الإسكندرية
الإسكندرية
الإسكندرية
الإسكندرية
الإسكندرية
الإسكندرية
الإسكندرية
الإسكندرية
الإسكندرية
الإسكندرية
الإسكندرية
الإسكندرية
الإسكندرية
الإسكندرية
الإسكندرية
الإسكندرية

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