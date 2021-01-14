901 ألف و740 إصابة بكورونا في هولندا

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 901 ألف و740 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت أمستردام، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في هولندا وصل إلى 12 ألفا و786 حالة.وأشارت البيانات إلى أنه تعافى من مرض "كوفيد19-" الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد 11 ألف و297 شخصا من المصابين.وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 46 أسبوعا.