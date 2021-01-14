الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا من المغير وكفر مالك

نفذت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في محافظة رام الله والبيرة، طالت 19 مواطنا من بلدتي كفر مالك والمغير شمال شرق المحافظة.وقالت مصادر أمنية - لوكالة انباء فلسطين الجديدة "وفا" - إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة المغير وداهمت العديد من المنازل واعتقلت 14 مواطنا قبل أن تفرج في وقت لاحق عن 5 منهم.وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت أيمن علي أبو عليا، ومحمد زاهر أبو عليا، وحمد الله جلال نعسان، وعباس عبد الهادي أبو عليا، ومعتصم مفيد أبو عليا، وقصي، ومصطفى أبو عليا، ورائد غازي نعسان، وعدي نجيب نعسان، وعلي صادق الحج محمد.كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة كفر مالك وداهمت منازل المواطنين، واعتقلت محيي فراس حمايل، وضياء جلال، ويمان فرج بعيرات، وأحمد سعيد بعيرات، وجعفر صفا، وماهر ناجي.