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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الصين تحث الأطراف في مالي على التوصل لتوافق بشأن التحضير للانتخابات

الخميس 14/يناير/2021 - 09:19 ص
داي بينج
داي بينج
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حث نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة داي بينج جميع الأطراف في مالي إلى صياغة توافق بشأن بناء المؤسسات والتحضير للانتخابات.

وقال بينج - في كلمة أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في مالي، نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس - "يجب على جميع الأطراف في مالي أن تقدم مصالح الأمة وشعبها، وتغتنم فرصة هذه المرحلة الحاسمة، وتتوصل إلى توافق في الآراء بشأن بناء المؤسسات والتحضير للانتخابات، بهدف إرساء أساس متين للانتخابات العامة في العام المقبل إلى جانب التنمية على المدى الطويل".

وأضاف أن "الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لعبا دورا قياديا في نزع فتيل الأزمة في مالي وتعزيز العملية الانتقالية"، داعيا الأمم المتحدة والشركاء الدوليين إلى تعزيز التنسيق مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية والعمل في تآزر للحفاظ على السلام والاستقرار بشكل مشترك في مالي.

كما دعا بينج إلى بذل جهود لمواصلة أعمال مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن "الصين تدعم بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي في مساعدة القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل الخمس حسب التفويض، كما تدعم المشاركة المستمرة والفعالة للحكومة الانتقالية في مالي في جهود مكافحة الإرهاب المبذولة من قبل مجموعة دول الساحل الخمس".

وحث المبعوث الصيني على بذل جهود للقضاء على الأسباب الجذرية للاضطرابات، لافتا إلى أن "الحكومة الانتقالية في مالي يجب أن تتحمل مسؤوليتها، وتعزز المدخلات في التنمية الأمنية وغيرها من المجالات، وأن تستعيد الأنشطة الاقتصادية وتوسع التنمية المستدامة، بهدف توفير سبل العيش الأساسية وضمان الأمن للسكان".

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