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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التفتيش على 202 منشأة وتحرير 20 محضر مخالفات عمالية بالوادي الجديد

الخميس 14/يناير/2021 - 09:18 ص
أحمد حسين
أحمد حسين
دعاء جابر
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قال أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد، إن المديرية قامت خلال شهر ديسمبر الماضي في مجال تفتيش العمل، بالتفتيش على 202 منشأة، دوري وحملات، وأسفر عن تحرير 20 محضر مخالفات عمالية، وعمل 4 ندوات توعية لشرح أحكام قانون العمل، والإجراءات الاحترازية، وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 38 منشأة، والقيام بحملة تفتيشية، وعمل 11 قياسات ميدانية.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني، تم الانتهاء من 3 دورات تدريبية لعدد 26 متدرب على مهنة التفصيل والخياطة لـ10 فتيات، ومهنة السباكة الصحية، ومهنة كهربائي توصيلات لـ 16 ذكور، كما تم البدء في تنفيذ دورة تدريبية لعدد 12 متدربة من الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة، ودورة تدريبية لـ11 متدرب على مهنة الكهرباء التوصيلات بالوحدة المتنقلة بقرى المنيرة ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" مهنتك مستقبلك".

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تم متابعة 200 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

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