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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب كندي: مجلس النواب الجديد أبلغ تعبير عن التطور الذي تشهده مصر

الخميس 14/يناير/2021 - 09:16 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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أشاد عضو برلمان أونتاريو بكندا شريف سبعاوي، بالتشكيل الجديد لمجلس النواب المصري، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي أبلغ تعبير عن التطور الذي تشهده مصر في جميع المجالات.

وقال سبعاوي -في بيان صادر من مكتبه -: "كمصري أشعر بالفخر الشديد للتشكيل الجديد للمجلس برئاسة المستشار حنفي الجبالي، ووكيلي المجلس أحمد سعد ومحمد أبو العينين، وأقدم لهم التهنئة وأتمنى لهم كل التوفيق في مهمتهم لصالح مصر العظيمة".

وأضاف النائب البرلماني في أونتاريو: "مجلس النواب هو انعكاس للتطور الذي تشهده مصر في كافة المجالات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أن المشاركة الواسعة في الانتخابات الأخيرة دليل على الثقة التي يوليها الشعب في قيادته السياسية".

وأشاد نائب وزير السياحة في أونتاريو، بانتخاب المستشار حنفي الجبالي رئيسا لمجلس النواب، لافتا إلى أنه من أصحاب المقام الرفيع في العمل القضائي والدستوري، كما له باع وتاريخ طويل في العمل القانوني.

وقال المسؤول الكندي إن التشكيل الجديد لمجلس النواب هو تمثيل لمختلف قطاعات الشعب المصري، منوها إلى التواجد البارز للمرأة والشباب في البرلمان، وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير من الدولة بدور المرأة المصرية وتطلعها إلى شبابها والاستفادة من قدراتهم.

كما أشاد المهندس شريف سبعاوي بحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اختيار قائمة المعينين في المجلس، والتي شملت قامات خدمت بلادها في كافة المجالات وقادرة على تحقيق طموح المصريين في الدورة البرلمانية الجديدة.

وأعرب النائب شريف سبعاوي عن أمله في تعزيز العلاقات بين مجلس النواب المصري وبرلمان أونتاريو العريقين، حيث يعود أول مجلس نيابي مصري إلى عام 1866 ليسبق برلمان أونتاريو بعام واحد في عام 1867، وفي إطار ما تشهده علاقات البلدين حاليًا من تطور على كافة الأصعدة والتواجد الكبير للجالية المصرية في كندا.

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