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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

5 تريليونات دولار إجمالي واردات وصادرات السلع الصينية خلال 2020

الخميس 14/يناير/2021 - 09:15 ص
صادرات
صادرات
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ارتفع إجمالي واردات وصادرات السلع الصينية خلال عام 2020 بنسبة 1.9% على أساس سنوي ليصل إلى 32.16 تريليون يوان (حوالي 5 تريليونات دولار) وذلك رغم التراجع العالمي في حجم الشحنات.

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة الصينية للجمارك "لي كوي ون" - في مؤتمر صحفي اليوم الخميس - إن الصادرات ارتفعت بنسبة 4%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.7%، مشيرا إلى أنه في شهر ديسمبر فقط، ارتفعت الصادرات بنسبة 10.9% على أساس سنوي من حيث القيمة باليوان (العملة الصينية).

وأضاف أن الصين تجاوزت التحديات الاقتصادية والتجارية العالمية في عام 2020، لتكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي سجل نموا إيجابيا في التجارة الخارجية للسلع.

وتابع كوي أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، شكلت التجارة الخارجية والصادرات للصين 12.8% و14.2% من الإجمالي العالمي على التوالي، مسجلتين بذلك أعلى مستوى تاريخي لهما.

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