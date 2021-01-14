تعيين 14 شابًا بالوادي الجديد خلال ديسمبر

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 14 شابا، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 196 من راغبي العمل، وتوفير 10 فرصة عمل، وذلك خلال شهر ديسمبر الماضي.وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت باستخراج 44 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 14 شكوى مطالب عمالية، تم تسوية 5 شكاوى منها، وتم إحالة اثنين منها للمحكمة العمالية، بالإضافة إلى 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيًا وصحيًا قامت المديرية بصرف منحًا لتلك الفئة بلغت 40 ألف جنيه لـ20 عاملًا من المسجلين بالإدارة.