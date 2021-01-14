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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

198 وفاة و17 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» في الهند

الخميس 14/يناير/2021 - 09:08 ص
ڤيروس كورونا
ڤيروس كورونا
وكالات
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أفادت بيانات وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، بتسجيل نحو 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت الهند إجمالا أكثر من 10.5 مليون إصابة بكورونا.

ونقلت محطة "نيودلهي تي في" أنه تم تسجيل 198 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 151 ألفًا و727 حالة.

ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز فإن الهند تأتي في الترتيب الثاني عالميًا من حيث عدد الإصابات بكورونا، والثالث من حيث عدد الوفيات.

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