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الخميس 14 يناير 2021 الموافق 01 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

دفن أول ضحايا حادث الطائرة الإندونيسية

الخميس 14/يناير/2021 - 09:07 ص
تحطم الطائرة الإندونيسية
تحطم الطائرة الإندونيسية
وكالات
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تستعد أسرة مضيف طيران كان أول ضحية يتم التعرف على جثمانه بعد تحطم طائرة ركاب إندونيسية الأسبوع الماضي، لدفنه اليوم الخميس.

وحددت الشرطة هوية أوكي بيسما، 29 عامًا، الذي كان من بين ضحايا تحطم طائرة من طراز بوينج 500-737 التابعة لشركة سريويجايا اير للخطوط الجوية يوم السبت الماضي بعد مطابقة بصمات أصابعه مع تلك الموجودة في السجلات الحكومية يوم الاثنين الماضي.

وقال سوبينو كيسوانتو، والد الضحية: "سوف يدفن اليوم".

وصرح المتحدث باسم الشرطة الوطنية رشدي هارتونو في وقت متأخر من أمس الأربعاء بأنه تم حتى الآن التعرف على ستة فقط من ضحايا الحادث.

وفي غضون ذلك، استأنفت فرق البحث العمل للعثور على المزيد من الجثث ومسجل صوت قمرة القيادة، بعد انتشال مسجل بيانات الرحلة أول أمس الثلاثاء.

ويأمل المحققون أن تساعدهم البيانات من الصندوقين في تحديد سبب سقوط الطائرة في بحر جاوة، بعد أربع دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا وعلى متنها 62 شخصًا.

وقالت الشرطة في وقت متأخر من أمس الأول الثلاثاء إنها حددت حتى الآن هوية أربعة من ضحايا الحادث - اثنان من أفراد الطاقم واثنان من الركاب.

وقالت وزارة النقل إن الطائرة خضعت لعمليات فحص للتأكد من صلاحيتها للطيران قبل تحطمها.

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