834 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، 834 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 165 ألفًا و311 حالة.وذكرت وزارة الصحة - في بيان نقلته وكالة أنباء (كازين فورم) المحلية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 745 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 151 ألفا و172 حالة.وأشارت الوزارة إلى أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا لا يزال يقف عند 23 ألفا و524 حالة، منهم 267 مريضًا في حالة حرجة.