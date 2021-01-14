25 ألف إصابة جديدة و1244 وفاة بكورونا في ألمانيا

قال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 25164 حالة، مما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و978590.وكشف إحصاء المعهد عن رصد 1244 وفاة جديدة جراء الفيروس، وبهذا يصل إجمالي الوفيات إلى 43881.جدير بالذكر أن تمديد وتشديد إجراءات الإغلاق الجزئي لمواجهة وباء كوفيد-19 سارية في ألمانيا حتى 31 يناير الجاري.